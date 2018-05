Militairen uit Breda als eerste over de meet in Rotterdam: 'We hebben iedereen ingehaald'

Net zoals elk team, wordt er volop geld ingezameld, onder andere met het sparen van lege flessen. ,,Er komt nog van alles bij’’, legde ze uit. ,,We hebben een veiling gehouden, loten verkocht. Bij bedrijven langs geweest met de vraag of ze ons wilden sponsoren, en tenslotte bij familie en vrienden. Heel de KMA was in rep en roer.’’



Burgemeester Aboutaleb stond paraat om het luid juichende, Brabantse team te verwelkomen. ,,Mooi om de militairen van de KMA als eerste binnen te zien komen’’, zei hij. ,,Dat hebben ze goed gedaan.’’



Dat de finish tijdelijk is verplaatst van de Coolsingel naar de plek van de weekmarkt bij de Laurenskerk, deerde hem niet. ,,De Binnenrotte heeft een fantastische uitstraling, is ook mooi ingericht voor evenementen. Wat je hier wel mist ten opzichte van de Coolsingel is de natuurlijke loop van mensen die in de stad zijn. Personen die hier zijn, komen speciaal voor de Roparun.’’