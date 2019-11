Milieuzone Breda is een blijvertje en wordt steeds strenger

Dat betekent dat er voorlopig niets veranderd. Wel denken burgemeester en wethouders na over een strenger regime van 2022. Als het aan het college ligt rijden er vanaf dat jaar alleen nog maar vrachtwagens en bussen met minstens een Euro6-motor de stad in. Nu ligt de lat nog op een minder schone Euro4-motor.

Deze maatregel is dan weer een opstap naar 2025. In dat jaar wil Breda een zogeheten Zero Emissie Zone invoeren. Dan mag alleen nog verkeer de stad in dat geen broeikasgassen uitstoot. De Bredase milieuzone is in 2007 ingevoerd.