Milieustraat Zundert wellicht straks op woensdagmiddag open

ZUNDERT - Om iets te doen aan de files die soms bij de milieustraat in Zundert staan, is er een plan om de openingstijden te verruimen.

Onder meer vanwege het toenemend aantal inwoners van de gemeente Zundert, wordt het steeds drukker bij de milieustraat aan De Ambachten. Het gevolg is dat er voor de poort soms rijen auto's staan te wachten. Vervelend, vandaar dat is gekeken naar een mogelijke oplossing om de doorstroming te verbeteren.

Proef

De milieustraat in Zundert is momenteel op maandag- en donderdagmiddag en op zaterdagochtend geopend. Het college heeft nu ingestemd om de straat ook op woensdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur te openen. Als de gemeenteraad daar op 13 juli het licht voor op groen zet, gaat die verruiming in september in. Voorlopig gaat het om een proef van een jaar.

Naar verwachting is met de verruimde openingstijden de doorstroming flink te verbeteren. Belangrijk, want op die manier worden inwoners gestimuleerd hun afval beter te scheiden.

Lange termijn

Neemt niet weg dat het de vraag is of de maatregel op lange termijn afdoende is. In Zundert wordt flink gebouwd. Tot 2030 komen er zo'n 760 nieuwe woningen bij. Het inwonerstal blijft dus groeien.

De milieustraat in Zundert is, ook als hij straks wekelijks vier uur langer open is, altijd nog minder vaak open dan de straten in omliggende gemeenten. Ook is er ruimtegebrek. Daarom wordt de raad gevraagd in te stemmen met 17.500 euro voor een onderzoek in 2022 naar mogelijkheden om de dienst te verbeteren.