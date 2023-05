Milieustraat Breda naar Frankenthalerstraat: stad bundelt afvalverwerking op één locatie

met fotoreportage Wat is het geheim van het drijvend podium bij het Spanjaards­gat? ‘Heel romantisch, zo op het water’

BREDA - Weinig had het gescheeld of een van Breda Jazz’ populairste podiums was er deze editie niet bij geweest. Wat is toch het geheim van het drijvend podium bij het Spanjaardsgat? We vroegen het aan de festivalbezoekers.