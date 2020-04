Milieustation Breda dreigt overvol te raken: ‘Help ons alstublieft!’

“Ik wil graag tegen de Bredanaars zeggen: ‘Help ons alstublieft en sla als het even kan het afval een tijdje thuis op’. Kom alleen als het echt nodig is. Mensen blijven welkom, maar kijk even op onze website hoe druk het is, dan kunnen we het met zijn allen beter spreiden,” zegt wethouder Daan Quaars.

Best gek

Sinds de oproep van de regering begin maart om zo veel mogelijk thuis te blijven, is de toeloop naar het Spinveld groot. “En mensen blijven nog steeds massaal opruimen, de tuin doen en verbouwen. Ik snap dat wel. Maar van de andere kant is het ook best gek dat iedereen in de rij bij het milieustation gaat staan, terwijl de premier vraagt om thuis te blijven", aldus Quaars.

Beton

Afvalservice probeert volgens Quaars in elk geval de reguliere dienstverlening (restafvalcontainers legen en het ophalen van huisvuil-containers) op peil te houden. “Dat lukt, maar we moeten wel alle zeilen bij zetten omdat we ook te maken het iets meer zieken dan anders.”

Het helpt dan ook niet als mensen van alles in de ondergrondse containers voor restafval gooien wat daar niet in thuis hoort, zegt Quaars. “Deze week is er zelfs beton in gestort, dat vervolgens is gaan uitharden. Dat betekent 10.000 euro schade en een hoop werk om het op te ruimen.”

Slingerweg

De gemeente heeft ook nog een tweede milieustation aan de Slingerweg, dat nu slechts af en toe open is. Het is volgens Quaars echter geen optie om dat vaker te gaan gebruiken. “Daar hebben we capaciteit niet voor. En we kunnen daar niet zomaar uitzendkrachten voor inschakelen omdat een belangrijk deel van de mensen gediplomeerd moet zijn, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en gevaarlijke stoffen. En los daarvan, is het juist niet de bedoeling dat nog meer mensen naar buiten gaan. Thuis blijven is het devies.”

Afvoer

Bijkomende probleem is dat de afvoer van afval lastiger wordt. Zo gaat glaswerk normaliter vanuit Breda naar Duitsland, textiel naar Marokko en metaal naar de auto-industrie. “Dat ligt nu voor een deel stil,” aldus Quaars.

Doordat de reguliere dienstverlening nu de hoogste prioriteit heeft, wordt grofvuil minder vaak opgehaald aan huis. De wachttijden daarvoor kunnen oplopen van drie tot meer dan zes weken.

Gft-afval