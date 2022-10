Milieugroep De Koepel verzet zich tegen drie ruimte-voor-ruimtewoningen Prinsenbeek

Volgens de tegenstanders zijn de bouwtitels en ruimte-voor-ruimtecertificaten voor de drie bouwkavels op drijfzand gebaseerd, zo betoogden de raadslieden van de tegenstanders tijdens een rechtszaak in Den Haag. Want de bouw van drie woningen in het buitengebied van Breda is volgens de ruimte-voor-ruimte-regels van de provincie Noord-Brabant in principe alleen mogelijk als er sprake is van en ‘aanzienlijke verbetering van de landschappelijke kwaliteit’.

Om die kwaliteitsverbetering te verwezenlijken moeten er elders in de regio, of zelfs provincie per woning minimaal duizend vierkante meter oude veestallen, of andere agrarische bebouwing zijn gesloopt. Om het allemaal wat ‘eenvoudiger’ te maken heeft de provincie in het verleden zogenoemde ruimte-voor-ruimte-certificaten in het leven geroepen. Een certificaat vertegenwoordigt elke 1.000 m2 gesloopte stallen.

Overzicht van gesloopte stallen

Tot 2017 hielde de provincie een nauwgezette boekhouding bij van welke stallen, de grootte en waar op welk tijdstip de sloophamer er in ging. Sinds 2017 vertrouwt Noord-Brabant op een rijksregeling waarin een algemeen overzicht van gesloopte stallen. Volgens de tegenstanders van de drie ruimte-voor-ruimtekavels in Prinsenbeek is er geen enkel hard bewijs dat daar daadwerkelijk stallen, of andere overbodig geworden agrarische bebouwing is gesloopt.

Volgens Rogier Hörchner, raadsman van de tegenstanders, werkte de ruimte-voor-ruimteregeling tot 2017 veel beter en leverde dat aantoonbare verbeteringen van natuur en landschap in Brabant op. ,,Nu is er geen enkele koppeling meer en komen er steeds meer woningbouwprojecten op plekken waar nooit iets gestaan heeft, of op plekken die juist een aantasting van het open landschap en natuur betekenen.”

,,De drie aan de Kettingdreef en Brielsedreef geplande woningen komen op open landbouwgrond van een kweek- en tuinbouwbedrijf. Daar is de ruimte-voor-ruimteregeling nooit voor bedoeld,” aldus zegsman Hörchner.

Moeite met uitleg

De Raad van State stelde een groot aantal kritische vragen, vooral aan de provinciewoordvoerder. Die had moeite uit te leggen waarom de bouw van drie woningen daar ter plekke tot een aanzienlijke landschappelijke verbetering leidt.

Of de Raad van State de provincie gaat dwingen om de ruimte-voor-ruimteregeling weer veel strenger te gaan toepassen blijkt over enkele weken uit de uitspraak.