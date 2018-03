In het Energierapport van het ministerie van Economische Zaken staat dat verwarming van woningen en gebouwen in Nederland in 2050 geen CO2-uitstoot meer mag veroorzaken. ,,Daarom heeft Milieudefensie de mogelijkheden voor aardgasvrij wonen in heel Nederland laten onderzoeken. Wat Noord-Brabant betreft worden in Breda, Tilburg en Helmond al hele wijken verwarmd met andere vormen van energie. Maar er zijn nog meer kansen. In Roosendaal, Eindhoven en Oss, bijvoorbeeld'', zegt Evert Hassink van Milieudefensie. ,,Daar kunnen hele blokken huizen worden verwarmd met bijvoorbeeld restwarmte uit de chemiesector. Of met aardwarmte, warmte uit de diepe aarde.'' Het gebruik van dit soort overtollige warmte van fabrieken, installaties of aardwarmte is volgens Hassink voordelig en hard nodig. ,,Met alleen zonne- en windenergie kunnen we het gas uit Groningen niet vervangen.” Met name in de dorpen is het volgens hem lastig en duur de gaskraan te sluiten. Goede isolatie en elektrische verwarming met een warmtepomp is een optie. Maar dat kost al snel 18.000 euro per woning. Den Haag zou meer geld moeten vrijmaken voor ondersteuning van huishoudens: ,,Grote, vervuilende bedrijven moeten daar aan bijdragen.'' In Breda is recent een flat met 241 huishoudens in wijk Hoge Vucht gasvrij gemaakt. Initiatiefnemer is woningcorporatie AlleeWonen (19.000 huizen in Breda en Roosendaal). In Breda en Tilburg krijgen 40.000 huishoudens al restwarmte van de Geertruidenbergse Amercentrale. De centrale doet de kolen in de ban en gaat binnen enkele jaren volledig op biomassa draaien.