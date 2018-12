Milan (44) uit Breda beroemdheid in Breda, Iowa

VIDEOBREDA - In zijn woonplaats Breda kan Milan Albicher (44) nog normaal over straat. In Breda (Iowa) is hij een beroemdheid en stond hij zelfs op de voorpagina van de lokale krant, The Breda News!

Albicher, werkzaam in de IT, is sinds 2004 verknocht aan de Verenigde Staten. “Ik had het wel een beetje gezien in Europa en wilde eens wat anders. Na één keer was ik verkocht. Sindsdien ga ik er één à twee keer per jaar heen, huur een mooie Amerikaanse auto en rijd duizenden kilometers. Op Alaska en Hawaï na heb ik alle staten bezocht. De mensen zijn over het algemeen vriendelijk en open, benieuwd wat je komt doen. En de diversiteit is enorm. Grote steden, natuurparken én dorpjes als Breda.”

(Tekst gaat verder onder de video. In de video: Milan Albicher de Heart Attack Grill in Las Vegas. Alles verwijst naar een kliniek in het restaurant. En wie zijn bord niet leeg eet, krijgt billenkoek. Albicher gaat in de VS altijd op zoek naar rariteiten, zoals dit restaurant)

Die roadtrips bereidt hij uitgebreid voor. “Ik houd niet zo van toeristische attracties, zoek rariteiten op. Vaak zijn dat kunstwerken, zoals Cadillac Ranch, tien Cadillacs die met hun neus in de grond staan. Het is een publieke expositie, mensen mogen langskomen met hun eigen spuitbus. Ik heb er NAC opgezet. Helaas is er al weer iets overgespoten.”

Heart Attack Grill

Verder bezocht hij onder meer een twee kamers tellend hotel in de vorm van een hond, een als woning ingerichte Boeing 727 middenin een bos, een Eiffeltoren (uiteraard in Paris, Texas) en de Heart Attack Grill in Las Vegas. “Alles in dat restaurant verwijst naar een kliniek, er loopt een zogenaamde dokter rond, serveersters zijn verkleed als verpleegsters. Je moet bij binnenkomst een operatiehemd aan, wijn krijg je uit een infuuszak. En als je je bord niet leeg eet, krijg je een spanking (billenkoek) van de serveerster. Ik heb expres één hap van mijn hamburger laten liggen...” (zie video)

Volledig scherm 20181220 - Bredanaar Milan Albicher bezocht op Hawaï en Alaska na alle Amerikaanse staten en nam de nodige bordjes mee. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Tijdens een speurtocht op internet stuitte hij toevallig op Breda, Iowa. “Daar moet ik heen, dacht ik. En ben in 2014 op de bonnefooi gegaan. Er is één plek waar je wat kan eten, Kay’s Korner. Toen ik binnenkwam, keken de mensen me aan alsof er iemand uit de ruimte geland was. ‘Wat kom je hier doen?’ Ik zei: ‘Ik kom uit Breda, Nederland.’ Hebben ze meteen de lokale krant gebeld, The Breda News! Een journalist kwam langs voor een interviewtje en een foto. Je komt daar nog Nederlandse namen tegen, maar ik heb echt het idee dat ze voor mijn komst niets afwisten van ons Breda.”

Foto-album

“Ik vond dat bezoek zo leuk dat ik in 2016 teruggegaan ben, met als cadeau een foto-album van hoe ons Breda eruit ziet. Vonden ze geweldig, ze hebben er zelfs een stuk tien bijbesteld. Dit jaar, in september, ben ik er voor de derde keer geweest.”

Toch is Breda niet zijn favoriete plek, dat is San Francisco. “Daar kom ik het vaakst, heb er inmiddels ook goede vrienden wonen. Op verschillende plekken in Amerika trouwens, het is altijd even gezellig.”

Over gezellig gesproken, Breda Iowa heeft een opmerkelijke overeenkomst met ons Breda, dat prat gaat op zijn hoge kroegdichtheid. Rond 1900 had het plaatsje als bijnaam ‘the wet town’, omdat er zoveel saloons waren, een stuk of tien op een bevolking van amper 400 man…

Quote Het dichtstbij­zijn­de motel bij Breda is zeker 20 mijl verderop. Niet zo handig na een avondje Red’s... Milan Albicher

“Nu is Red’s de enige kroeg. Goeie tent, hoor. En de mensen zijn er zó gastvrij. Toen ik mijn komst aankondigde, boden ze gelijk aan dat ik bij iemand thuis kon slapen. Gelukkig maar, het dichtstbijzijnde motel is zeker 20 mijl verderop. Niet zo handig na een avondje Red’s...”

Emigreren

Milans werk in de IT is internationaal, dus wat let hem om te emigreren? “Daar ben ik druk mee bezig. Mijn werkgever Cap Gemini zit ook in de VS. Ik hoop dat ik er binnen nu en een jaar aan de slag kan.”

Van Breda, Nederland naar Breda, Iowa? “Nee, dan toch liever San Francisco.”

Lees het vakantieblog van Milan Albicher: www.milanesi.nl

Volledig scherm Milan Albicher haalde in 2016 opnieuwe de krant in Iowa. Hier toont hij het meegenomen fotoalbum van Breda, Nederland aan de bewoners van Breda, Iowa. Linksonder de route, die hij reed tijdens zijn vakantie in 2016. © Albicher, Milan

Volledig scherm Bredanaar MIlan Albicher haalde in 2016 wederom de lokale krant, die inmiddels opgegaan is in The Observer, Carroll County. © Jacques Hendriks