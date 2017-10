Mike (52) doet het met een sekspop

videoBREDA - Vier levensechte sekspoppen staan in uitdagende kleding en pose in de showroom van het Bredase bedrijf Mytenga. Ze moeten deze zaterdag tijdens de open dag klanten verleiden tot een aankoop.

Die klanten kunnen kiezen uit dertig verschillende types lichaam en evenveel verschillende hoofden en pruiken.De namaakvrouwen zijn er in drie huidskleuren en met vijf verschillende oogkleuren. Een van de klanten is Mike (52). Hij heeft al een 'real doll' en hij heeft daar ook seks mee. Mike komt zelf niet uit Breda, woont zelfs op ruim een uur rijden. Hij is hier om zijn verhaal te vertellen. ,,Uit dankbaarheid omdat ik hier zo goed geholpen ben met mijn probleem. Vergeet niet dat er een enorm taboe op rust, terwijl het voor mij en waarschijnlijk ook voor anderen een prima oplossing is. Mijn vrouw wil geen seks, terwijl ik daar wel behoefte aan heb.''

Sinds twee maanden vindt zijn vrouw het prima dat hij Lexi (de pop heeft haar catalogusnaam behouden, red.) een paar keer per week uit de kast haalt. ,,Op voorwaarde dat ze zelf niet thuis is. Ze wil er verder niet mee geconfronteerd worden.'' Zes jaar geleden kreeg de vrouw van Mike zenuwpijnen. Aanraken doet haar zeer, laat staan een vrijpartij. ,,Daarom ben ik zo blij dat ik ben geholpen door Mytenga, dat nog een opknappertje had staan. We hebben weinig geld en zo heb ik toch een oplossing voor mijn probleem. Nee, een tweedehands pop is niet vies. Ik heb Lexi heel goed schoongemaakt.''

Andere pruik

Eénmaal heeft zijn vrouw Lexi gezien en ze adviseerde Mike er een andere pruik op te zetten. Over een paar weken krijgt de pop zelfs een heel nieuw hoofd. Het moet helpen om het gevoel te verbeteren, dat Mike met de sekspop heeft. Want pas na twee maanden en een flink aantal poetsbeurten voelt vrijen met Lexi een beetje zoals Mike dat voor ogen had. ,,Het lukte me niet. Gek hè, terwijl ik eerst dacht dat ik Lexi alle hoeken van de slaapkamer zou laten zien. Het bleef bij samen in bed liggen en wat voelen. Pas afgelopen maandag is alles gelukt. Ik heb veel aan mijn vrouw gedacht en maakte er een soort rollenspel van.''

Volgens de instructies heeft Mike na het vrijen het hoofd van Lexi afgeschroefd en het onderlichaam mee de douche in genomen. ,,Je moet haar van onderen goed spoelen en daarna drogen. Daarna poederen en dan kan Lexi de kast weer in.'' Na alle moeilijke jaren is Mike de schaamte voorbij. ,,Vreemdgaan of naar de hoeren doe ik niet. Daarvoor hou ik te veel van mijn vrouw. We hopen van harte dat zij weer beter wordt en ook weer zin krijgt in het vrijen, dan nemen we afscheid van Lexi. Met een gevoel van dankbaarheid.''

De naam van Mike is gefingeerd, zijn werkelijke naam is bij de redactie bekend.