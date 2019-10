Het apparaat staat in een kwaad daglicht, wat verkoopster Jeannet Oele compleet onterecht vindt. “Ik word enorm moe van deze discussie. Ik ben er van overtuigd dat ik juist mensen help.” Ze is begonnen met haar winkel E Sigaret Solutions Breda met de intentie om mensen te helpen met een tabaksverslaving. Zelf stapte ze ook over van de originele sigaret naar de elektronische variant. “Sindsdien is mijn leven drastisch veranderd. Ik wilde meerdere mensen deze ervaring bieden,” aldus Oele. Ze zou het te gek voor woorden vinden als er een verbod komt op de elektronische sigaretten: “Mijn handel wordt kapot gemaakt,” vertelt Oele met een gepikeerde ondertoon.

Na acht herseninfarcten te hebben gehad, was Lianne van der Heiden genoodzaakt om te stoppen met het roken van tabak. ,,De e-sigaret heeft mij geholpen om te stoppen met roken. Ik ging me verdiepen in elektronisch roken en ben toen begonnen met wat producten aan te schaffen. Deze verkocht ik eerst in mijn kapsalon, maar uiteindelijk heb ik mijn aanbod enorm uitgebreid”, aldus van der Heiden. Tegenwoordig is ze eigenaresse van Lianne's dampwinkeltje in Roosendaal. ,,Mijn omzet is deze week met de helft gedaald, door alle negatieve berichtgeving rondom het elektronisch roken”, vertelt van der Heiden.

Het bedrijf UEG Holland in Oosterhout, is een van de grootste groothandels in e-sigaretproducten. Tony de Hond vertelt namens zijn bedrijf UEG Holland, dat hij zeker op de hoogte is van de huidige discussie. Hij houdt zich enorm bezig met onderzoeken rondom het onderwerp. “Ik test ook al mijn producten op schadelijkheid. Na me ook in allerlei onderzoeken te hebben verdiept, ben ik van mening dat de elektronische sigaret niet even schadelijk is als dat er nu wordt beweert,” vertelt de Hond. “Het apparaatje is niet de boosdoener, maar wat je er in stopt. In Amerika wordt er bijvoorbeeld schadelijke cannabisolie in de vape gestopt, maar dit is totaal niet het geval bij de producten die wij hier verkopen,” aldus de Hond.