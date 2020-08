Mijn coronavakantie in ... Breda: 'Het is wat anders dan Lloret de Mar, niet dagenlang laveloos op het strand’

Roos ging met vriendinnen Disilva de Leij, Marcha Govers, Cato van Vliet en Babs Samson op vakantie in en rondom haar eigen woonplaats.



,,We wilden eigenlijk een weekje naar Zeeland, maar de prijzen lagen heel hoog. Dat zouden we ook betalen voor een week Spanje. Los van elkaar had iedereen vakantieplannen in het buitenland, dus Zeeland stond sowieso op de planning. We durfden het sowieso niet aan, want we waren bang voor slecht weer. Toen zijn we gaan kijken naar dingen om te doen in de buurt van Breda.’’