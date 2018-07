Mijlpaal Molenzicht Zundert: bedrijfsverzamelgebouw bijna klaar

Door de vakantieperiode was het niet echt druk, maar Prohuis vond het moment te belangrijk om voorbij te laten gaan. De eerste units in het gebouw waren voor het eerst te bezichtigen, en daar kwamen toch de nodige kopers en huurders op af.

Pantry

Zo ook Leon Pluijm van de gelijknamige meubelstoffeerderij uit Rijsbergen, die in september met zijn bedrijf hoopt te verhuizen. Met zijn vrouw loopt hij vorsend door zijn nieuwe onderkomen, onder begeleiding van een van de bouwers. En met de bouwhelm op, want het werk aan het project gaat ondertussen gewoon door. Pluijm constateert dat eigenlijk alles naar zijn grote tevredenheid is. ,,Op dit muurtje in de pantry na. Dat had ik op de tekening weg laten halen."

Volgens de bouwer staat het wel degelijk ingetekend op zijn exemplaar, maar het wordt uiteraard gewoon opgelost. ,,Het zijn de normale dingen voor de oplevering", weet Eveline Wigbers van Prohuis. ,,En liever dat we het nu ontdekken, dan wanneer de koper de sleutel krijgt. Dus dat zetten we wel recht."

baksteen

Voor de ontwikkelaar is het ook wel een memorabel moment, vindt Wigbers: ,,We bouwen wel meer van dit soort bedrijfsverzamelgebouwen, maar dit is toch wel met een andere, meer hoogwaardige uitstraling. Door de bouwelementen van baksteen oogt het modern, maar is het ook tijdloos. En dat is de stijl die we vanaf nu veel meer willen toepassen."

,,We besloten in oktober vorig jaar om naar Molenzicht te verhuizen", zegt Pluijm. ,,We wonen nu bij het bedrijf, en we willen werk en privé liever meer scheiden. Nieuwbouw was voor ons de beste optie. We zijn in Zuid-Holland gaan kijken bij een ander project van Prohuis, en dat zag er allemaal prima uit. Dus hebben we onze handtekening gezet voor deze unit in Molenzicht. We gaan er in ruimte flink op vooruit, van 170 naar 250 vierkante meter. En we hebben straks vier parkeerplaatsen bij de deur. In Rijsbergen zijn we ook goed bereikbaar voor onze klanten hoor, maar hier zitten we toch beter ten opzichte van de uitvalswegen."