Middenin Breda ligt een klein stukje Ibiza: ‘Je hebt niet het idee dat je hier in de stad zit’

Wit zand, strandmuziek en ligbedden voor twee met vers fruit binnen handbereik. Het is niet moeilijk om deze zomermaanden in STRND een stadse oase te herkennen. Wel was dit volgens een van de bedenkers, Jeroen van Schie, nog best een moeilijke puzzel om te leggen zo middenin een pandemie. ,,Ergens is dat ook wel de magie van het concept. Door de anderhalvemeterregel is er meer ruimte ontstaan wat meteen een luxe vakantiegevoel geeft.”