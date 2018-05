Middeleeuwse taferelen in Breda: ridders strijden met elkaar op Nassaudag

Riddertoernooi

Hoogtepunt van de dag is het riddertoernooi dat op het Kasteel van Breda wordt gehouden. Daar zullen ridders elkaar te lijf gaan met onder andere een zwaardgevecht. ,,Er zal onder andere om 15.30 uur een steekspel plaatsvinden tussen twee echte ruiters", vertelt Isabelle Schol van Stichting BLIKsum, de organisatie die medeverantwoordelijk is voor de opzet van de Nassaudag. ,,Hun kostuums zijn op traditionele wijze gemaakt door House of Wax Entertainment. In totaal doen er ongeveer 60 man mee aan het riddertoernooi."



Naast het toernooi is er nog van alles te doen in Breda. In de Grote Kerk wordt een middeleeuwse jaarmarkt gehouden. ,,De jaarmarkt stelt oude ambachten en gildes tentoon", legt Schol uit. ,,De vaklieden laten bijvoorbeeld zien hoe een fresco gemaakt werd in de middeleeuwen." Op het Begijnhof kan men 'geneeskrachtige' zalf en kruidenthee maken.