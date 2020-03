Middelbare scholieren in regio Breda blijven massaal thuis vanwege coronavirus

Leerlingen in het voortgezet onderwijs geven massaal gehoor aan het advies van het RIVM om thuis te blijven bij (lichte) ziekteverschijnselen vanwege het coronavirus. Op scholen als de KSE, het Markenhage en Dongemond College is een kwart van het leerlingenaantal maandag thuisgebleven. Op het Cambreur College in Dongen gaat het om zeker eenderde van het totaal.