Microvida in West-Brabant wil zelf Britse variant testen

Nu nog wordt dat onderzoek alleen verricht in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Daar worden momenteel wekelijks honderden monsters, afkomstig uit de verschillende laboratoria, onderzocht op de Britse variant. ,,We denken na, en dat geldt ook voor alle ander labs, hoe we dit zélf op een gestructureerde manier kunnen doen”, zegt arts-microbioloog Bram Diederen van Microvida, met onder andere labs in Breda, Roosendaal en Tilburg.