Michiels Singelloop: ‘Een week na de chemokuur zal het lopen wat zwaarder zijn’

WIE:

Michiel T’Jonck (55) uit Breda

WAT:

5 kilometer

WAAROM:

,,Ik zit midden in de behandeling van een hersentumor. In april 2017 kwam die aan het licht. Had ik ineens een kwartier lang een spraakstoornis. Na onderzoek bleek dat er iets niet goed zat in mijn hersenen. In juni van dat jaar ben ik geopereerd, en is de tumor vrij goed weggehaald. Ik herstelde.”

,,In december 2018 bleek bij een controle dat het weer mis was. Dat was een flinke tegenvaller. Ik had gehoopt het dat het langer zou duren voor de ziekte terugkwam. Ik ben bestraald en krijg nu chemotherapie. Dat is zwaar: vier weken chemo en vier weken herstellen. En dat zes keer.”

,,Momenteel ben ik bezig aan de derde kuur. Ben heel moe, doe niet veel op een dag. Ik probeer wel te fietsen en dingen te doen, maar dat lukt niet altijd. Onder begeleiding van een fysiotherapeut loop ik regelmatig. En nu ik de Singelloop als doel heb gesteld, ben ik fanatiek geraakt.”

,,Mijn dochter gooide het op: ‘pap, we willen iets doen voor het goede doel’. Na wat overdenken kwamen we uit op de Singelloop. We zijn echte Bredanaars, dus in het verleden hebben we al vaker meegelopen. Met een groep van inmiddels ruim 115 renners zamelen we geld in voor de Stichting Stop Hersentumoren. Mensen uit Breda, uit Utrecht, uit België...”

,,Ik had nooit gedacht dat het zo groot zou worden. Eerst was het doel 4.000 euro inzamelen. Inmiddels zijn we al door de grens van 10.000 euro gegaan. Er komt veel bij kijken om dit op poten te zetten. Dat kost energie, dus mijn kinderen regelen het meeste.”