Michel viert 50e verjaardag 24 uur lang, met elk half uur andere gasten

videoBREDA - Een Covid-19-mei-feest dat liefst 24 uur duurt. Het was voor Bredanaar Michel van Acht de enige manier om dinsdag zijn 50e verjaardag goed te kunnen vieren. ,,Het kwam sommigen zelfs prima uit om me midden in de nacht te bezoeken.”

Je wordt maar één keer 50, dus dat laat je niet ongemerkt voorbij gaan. Bredanaar Michel van Acht zag dinsdag 50 jaar geleden het levenslicht. ,,Corona maakt alles anders, maar we keken naar wat wél kan.” En zo gaf hij een feest op zijn verjaardag zelf, met een stuk of 80 gasten.

Beetje lastig met de RIVM-richtlijnen? Kwestie van je creativiteit aanboren. ,,We hebben een groepsapp aangemaakt waarin alle gasten zitten”, legt Van Acht uit. ‘We’ is zijn vrouw Ingrid en hij. ,,Ik ben om middernacht begonnen met het ontvangen van de eerste gasten. Er konden steeds een of twee mensen komen, die een half uur konden blijven. Daarna stonden de volgenden weer op de stoep!”

Alles volgeboekt

En zo plande de jarige een feestdag die hij niet snel zal vergeten. ,,Ik vind het hartstikke leuk zo. Je hebt echt even aandacht voor iedereen die komt. Er is niet veel gesteggeld over de tijdstippen, dat viel alles mee.” Van half zes tot half negen kon hij even slapen, verder was alles volgeboekt.

Quote Ik vind het hartstikke leuk zo. Je hebt echt even aandacht voor iedereen die komt Michel van Acht

,,Het kwam sommigen zelfs prima uit om me midden in de nacht te bezoeken. Een goede vriend van me in de VS belde om half drie via skype. Daar was het vroeg op de avond. Een andere maat moest vanmorgen om negen uur in Duitsland zijn voor zijn werk, dus die stond om vier uur op de stoep.”

Anderhalvemeter-polonaise

‘s Middags rond half drie zaten vrienden uit Noord-Holland in Van Achts tuin aan de Julianalaan, samen met het gezin van de jarige. De man van het stel was op de racefiets, een tochtje van zes uur. ,,Dat is wel heel bijzonder”, vindt het feestvarken. ,,Andere vrienden stonden zich hier om één uur vannacht in carnavalspak te hijsen, die deden een polonaise in de tuin. Jawel, met de goeie tussenruimte.”

Van Acht kwam op het idee door het tv-programma ‘24 uur met ...’ van Wilfried de Jong en later Theo Maassen. Hij past door de dag heen wel een beetje op met alcohol, om de 24 uur vol te kunnen maken. ,,Maar ik drink echt wel een biertje of wijntje met mijn gasten mee hoor. En veel water tussendoor. Het leuke is wel dat je zo heel lang geniet van je verjaardag.” Zoals partner Ingrid het zei: “We zullen morgen best wel moe zijn. Maar dat hoort toch, na je feest voor je 50e verjaardag?”