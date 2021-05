Michael heeft elke dag een bak vol poep voor de deur: ‘Het is te ranzig voor woorden’

Landelijk fors minder corona-opnamen, maar Amphia en Bravis ziekenhuis juichen nog niet

13 mei BREDA/ROOSENDAAL - Voor het eerst in weken zakt in het Amphia Ziekenhuis het aantal corona-patiënten, al blijft de situatie ‘spannend en onzeker’. In Bravis is de dalende tendens nog niet ingezet, de corona-druk is wel stabiel.