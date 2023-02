Mfa Bavel stap dichterbij na unanieme politieke steun: ‘Nu doorpakken’

Zelfs een gebroken pols houdt Luijken niet tegen in een rugbyduel, zaterdag kan ze dat in Oranje laten zien

Ze is een van de jongste en speelt bij haar club Bredase op een andere positie. Toch kan de 19-jarige Mariet Luijken zaterdag tegen Zweden haar officiële debuut maken in Oranje. Voor ze het nieuws te horen kreeg, twijfelde de rugbyster of ze er bij zou zitten.

10:40