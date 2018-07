Mezz wil fors meer (en jonger) publiek

Jongere doelgroep

Chassé Theater

Kleine zaal

In de verbouwing is nog niet de door Mezz zo gewenste uitbreiding van de kleine zaal opgenomen. In het bedrijfsplan is daar wel van uitgegaan. "We zijn daar nog over in gesprek met Mezz, maar het is een serieuze optie," zegt wethouder De Bie. Mocht die kleine zaal worden uitgebreid - wat op zijn vroegst in 2020 kan gebeuren - dan betaalt Mezz de kosten terug in de vorm van een hoger huur.