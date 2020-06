MEZZ ondersteunt lokale horeca in Breda met Pop-up Terras

,,Laten we het weer gezellig maken”, zegt Bram Sol, operationeel manager van Mezz. ,,Onze medewerkers zijn het stilzitten beu. Wij hebben de ruimte, faciliteiten en mankracht om dit terras snel en proffessioneel op te tuigen. Op deze manier kunnen wij de aangrenzende horeca een steuntje in de rug geven en kunnen wij ons weer met muziek bezighouden.”

Er is ruimte voor ongeveer honderd mensen. Bestellen gaat coronaproof. ,,Je bestelt je drankjes en hapjes via een QR-code die op tafel staat. Het is echt een borrelterras. Onze keuken is te klein om diners te bereiden en het leek ons geen goed idee om met borden de straat over te steken. De hapjes en drankjes kunnen via de website worden betaald, waarna ze op afroep af te halen zijn bij de balie”, zegt Sol.