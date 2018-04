Mezz krijgt een groene 'heuvel' en een nieuwe foyer

Het ontwerp werd woensdagavond gepresenteerd tijdens een informatieavond in Mezz. Aan de buitenkant valt op de tekeningen een groene heuvel op die tegen de laad- en losruimte aan ligt. Die heuvel dient als afdekking van een royale opslag- en personeelsruimte waarmee het gebouw wordt uitgebreid.

Koperen dak

Mezz bestaat uit een oudbouw van de vroegere Chassé-kazerne en uit nieuwbouw met het bekende koperen dak. "Dat zijn twee verschillende gebouwen, als je daar nog een derde tegen aan zet, wordt het een rommeltje", verklaart architect Erick van Egeraat de keuze voor de 'heuvel.

Met de groene afdekking wordt de uitbreiding bovendien ingepast in de omgeving van het Chassé Park. In de heuvel komen koperen lichtvangers die de link met het gebouw leggen. Door de uitbreiding komt er ruimte vrij in het laad- en losdock. Mede daardoor kunnen vrachtwagens straks beter het dock binnenrijden.

Grote foyer

Binnen in het gebouw is de opvallendste wijziging de ombouw van de voormalige oefenruimtes tot een foyer, die in omvang bijna gelijk wordt aan het café/kleine zaal van Mezz. Daar kunnen mensen voor, na of tijdens een concert verzamelen of iets drinken.

Een verandering bij binnenkomst is dat de kassa straks niet meer aan de zijkant maar midden in de ontvangsthal staat. Verder wordt de garderobe aangepast door er lockers te plaatsen.

Kleinere bar

In de grote zaal wordt de bar kleiner, zodat daar meer ruimte is om te staan voor publiek. Aan de zijkant komt een extra klein barretje. Verder zullen de zichtlijnen op het balkon verbeteren. Dat gebeurt waarschijnlijk door een stuk schuin af te zagen van de brede, hoge balkonrand.

Met de verbouwing van het poppodium is 1,8 miljoen euro gemoeid. Het plan is om er in het voorjaar van 2019 mee te beginnen.