Mezz is weer open: een verbeterde zaal, een nieuw café en een videowall

BREDA - Met de lancering van het videoproject Projektor is donderdag aan het eind van de middag het Bredase poppodium Mezz officieel heropend. In de foyer kunnen op een oppervlakte van 150 vierkant meter beelden worden geprojecteerd. Het is de bedoeling dat (regionale) clipmakers en beeldkunstenaars hun werk op de videowall laten zien.

Ruim een half jaar is Mezz dicht geweest maar vanaf donderdagavond kan ook het publiek weer terecht in het markante gebouw aan de Keizerstraat. Een ingrijpende verbouwing heeft in de grote zaal gezorgd voor betere zichtlijnen vanaf het balkon, een extra toegangsdeur en een andere positionering van de bar(s).

Volledig scherm Vanaf het balkon zijn de zichtlijnen verbeterd in de grote zaal doordat de brede balustrade schuin is afgeslepen. © Paul Verlinden

De capaciteit van de zaal is niet gegroeid, maar de ruim 600 mensen die er bij een uitverkocht concert in passen, krijgen beduidend meer comfort. En dat geldt niet alleen voor de zaal zelf. De logistiek bij de ingang is verbeterd en aan de achterkant is een nieuwe horecaruimte gecreëerd (Popcafé), waar mensen voor of na een concert een drankje kunnen nemen.

Maar mensen zullen ook even moeten wennen aan enkele noviteiten. Zo is de garderobe vervangen door een ruimte met lockers (al werkten die donderdag nog niet). Drank wordt niet meer betaald met muntjes want Mezz is ‘pin-only’ geworden. Op het balkon van de grote zaal is het barretje weg. Daar is een zelftapsysteem voor in de plaats gekomen.

Volledig scherm Het videoproject in de foyer van Mezz. © Paul Verlinden

Het Belgische elektrorock duo Vive la Fête valt donderdagavond de eer te beurt om Mezz te heropenen als eerste hoofdact, maar het feitelijke eerste optreden in de vernieuwde zaal is van het voorprogramma: Cordon Rouge.

Het is de start van een vol openingsweekend met van vrijdag tot en met zondag optredens van onder anderen Damian Wilson & Friends, Antwerp Gipsy-Ska Orkestra en Supersister. Verder is er een avond met metal bands, kan er gedanst worden op oude hits (80’s Verantwoord) en is er een Ska Matinee.

Mensen die even binnen willen kijken bij de vernieuwde Mezz kunnen dat zaterdagmiddag doen. Dan is er een open dag van 11.00 tot 15.00 uur.