Mezz Breda krijgt groen licht voor verbouwen kleine zaal: ‘Meer bezoek, meer omzet’

Op dit moment kunnen er maximaal honderd bezoekers in worden ondergebracht. Als ze allemaal moeten zitten, kunnen er maar vijftig in. Om de exploitatie op orde te krijgen is noodzakelijk om de capaciteit te verdubbelen.

Massaal op de schop

In een voorstel dat aan de raad is gestuurd schrijft het college dat het 60.000 euro wil uittrekken voor een al langer geplande verbouwing van de kleine zaal. Mezz is enkele jaren geleden al massaal op de schop gegaan, maar de kleine zaal is niet betrokken bij die ingreep.

Na de heropening in 2019 was het de bedoeling om in de loop van 2020 te beginnen aan de uitbreiding van de kleine zaal. Dat ging niet door, omdat de coronacrisis een spaak in de wielen stak.

Impact kleiner

Nu de impact van Covid-19 langzaam maar zeker kleiner wordt heeft de stichting Mezz de gemeente, als eigenaar van het complex, gevraagd om alsnog aan de verbouwing van de kleine zaal te beginnen. De kosten, 60.000 euro, worden verrekend in de huur.

Burgemeesters en wethouders vinden het prima: het gaat volgens hen om een ‘rendabele investering’ en voor Mezz is de aanpassing van de kleine zaal van cruciaal belang. Wanneer er zo’n tweehonderd bezoekers naar binnen kunnen wordt de zaal namelijk interessanter voor grote namen in pop, rock en rap. Ook nationale en internationale DJ’s zullen sneller naar Breda afreizen. Ook praktisch: meer bezoekers betekent meer omzet.

Buurtbewoners

Het hele verbouwingsproces moet overigens weer opgestart worden. Tot nu toe ligt er niet veel meer dan een schetsontwerp klaar. Dat moet nog met buurtbewoners worden besproken, waarna het verder kan worden uitgewerkt. Daarom is de verwachting dat de verbouwing van de kleine zaal van Mezz pas in de zomer van 2023 van start gaat.