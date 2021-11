Mezz Breda krijgt geld voor kleine zaal en krijgt 40 jaar om terug te betalen: ‘Absurd’

BREDA - Poppodium Mezz in Breda mag gaan nadenken over de verbouwing van de kleine zaal. Over de 60.000 euro die een onderzoek naar zo’n ingreep kost doet de gemeenteraad niet moeilijk. Wel over de veertig jaar die nodig is om het geld terug te betalen. ‘Veertig jaar? Dat is absurd lang.’