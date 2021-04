Mevrouw Kools (84) rijdt door Breda, want ze had nog een laatste wens: ‘Kijken naar de kont van het paard’

Met een verfblik onder de snelbin­ders wachten in de uitlaatdam­pen voor de milieu­straat

29 maart BREDA - Wie geen auto heeft, maar wel snel even wat blikken oude verf naar de milieustraat wil brengen, heeft in Breda een probleem. ,,Wie op de fiets of te voet komt mag niet even voor, maar moet achter aansluiten in de rij”, zegt Peter Bakker van GroenLinks.