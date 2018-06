Metamorfose Huize de Werve in Ginneken: 'De klik was er direct'

BREDA - Meestal werkt het zo bij vader en zoon Maas dat als ze ergens een kijkje nemen ze vrijwel direct weten welke kant het op gaat. Of ze iets met een gebouw of project hebben of niet. Of ze instappen of een beurt overslaan. Met Huize de Werve in het Ginneken was het bingo: ,,De klik was er direct.''

René Maas (62) en zoon Kris (34) bestieren het niet te stuiten Maas-Jacobs uit Zundert. Core business: bouwen, ontwikkelen, investeren en beleggen. En de expertise in kunstofkozijnen niet te vergeten. Het lijstje projecten in de regio is lang, er werken inmiddels 180 man voor de zaak. Om in Breda te blijven: Gasthuyspoort (wonen en commercie in het pand van de vroegere sociale dienst), de Houtmarktpassage, 't Sas (winkelhof), de oude Casino-bioscoop (foodhal) tot Remise Breda (60 woningen in Princenhage).

Sfeer, details

Wat de twee aantrekt: leuke binnenstedelijke initiatieven. Zo lieten ze in het Ginneken, in het zuiden van de stad, hun oog vallen op Huize de Werve, voormalig zorghuis dat in de jaren '30 onder de vleugels van de protestantse kerk is gebouwd. Ze geven een rondleiding, vader: ,,De klik was er direct. Dit is zo'n mooi gebouw. De sfeer, de details. De hoofdentree, het trappenhuis met Art Deco-elementen. Glas-in-lood. En goed onderhouden, de overstek, het voegwerk.'' Geen monument: ,,Nee, het gebouw mocht gewoon gesloopt worden. Maar dat is mijn eer te na. Hier is echt iets moois van te maken.'' Zoon Kris vult pa aan: ,,Het is luisteren naar een gebouw.'' Waar zo de oudjes tot bijna twee jaar geleden nog geborgenheid vonden, komt straks de jongere generatie te wonen.

Volledig scherm De sfeervolle entree van Huize de Werve. © Palko Peeters

Eind dit jaar begint de tien miljoen euro kostende verbouwing. De zoveelste transformatie die Maas mag bijschrijven. In het hoofdgebouw aan de Cartier van Disselstraat komen veertien appartementen en vier statige herenpanden (1000 kub, koopprijs rond de acht ton). René Maas: ,,Woningen die je kan vergelijken met de Baronielaan, maar dan nieuw ingericht.'' 70 procent in de Werve is al verkocht. ,,Dit pand heeft al zoveel charme van zichzelf. Leuk aan de straatkant, met erker. Daar hoeven we niet veel meer aan toe te voegen.'' Het penthouse boven de hoofdentree? Verkocht, dat duurde niet erg lang.

Huren in De Dissel

In de Werfstraat komt er nog nieuwbouw van een herenpand en zeven appartementen, met parkeerkelder. In totaal komen er 65 parkeerplaatsen. Terwijl in het aanpalende complex met vroegere aanleunwoningen (De Dissel, Teijchinélaan), gebouwd in de jaren '70, nog eens 36 huurappartementen in de sociale en middeldure huur (700 tot 1.000 euro per maand) komen. René Maas: ,,Dit gebouw is ook nog in prima staat. Zonde om plat te gooien. Opfrissen, soms een muurtje eruit. Inrichten en mooi maken. Voor het Ginneken best bijzonder, het loopt hier toch niet over van de huurappartementen.'' Wat de bestemming van het leuke, ronde prieel in de achtertuin betreft, Maas: ,,Als iemand er een goed maatschappelijk doel voor heeft, stellen we het tuinhuisje graag beschikbaar.''