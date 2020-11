Met zijn tweeën op straat, meer niet, ‘het wordt allemaal wel steeds lastiger’

Parkeerver­zet Zandberg komt met vernieti­gend onderzoek. Wethouder houdt poot stijf: ‘Geen nieuwe feiten en argumenten’

3 november BREDA - Een beetje met de moed der wanhoop brengt een groep bewoners van de Bredase wijk Zandberg een eigen onderzoek in stelling dat moet voorkomen dat er in deze buurt betaald parkeren wordt ingevoerd. Parkeerwethouder Greetje Bos is niet onder de indruk: ‘Het besluit is genomen.’