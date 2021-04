Met z'n allen op een kluitje in een cirkel in het gras

video Doel is duidelijk voor technisch directeur Lokhoff bij NAC: ‘Elftal wegzetten dat op het hoogste niveau kan acteren’

2 april Ton Lokhoff heeft zijn eerste dag als technisch directeur van NAC inmiddels achter de rug. Het clubicoon is blij om weer in Breda rond te lopen en weet wat het grote doel is: ,,Samen een goed elftal wegzetten dat op het hoogste niveau kan acteren.”