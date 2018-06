Oosterhou­ter aangehou­den voor inbraakpo­ging bij snackbar in Breda

13:50 BREDA - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag op de Rijnauwenstraat in Breda een 19-jarige Oosterhouter aangehouden die verdacht wordt van een poging tot inbraak in een snackbar aan de Moersbergenstraat.