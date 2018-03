Met wie gaat de VVD in zee? Doorgaan Bredase coalitie niet vanzelfsprekend

ANALYSEAls puur naar de gezamenlijke zetels wordt gekeken, is er geen vuiltje aan de lucht voor de coalitie die Breda de afgelopen jaren geregeerd heeft. VVD, D66, SP en PvdA haalden samen 25 zetels, slechts één minder dan in 2014. Maar binnen de coalitie zijn de verhoudingen flink veranderd, met name door de eclatante zege van de VVD.

Voortzetting van de coalitie in huidige vorm is zeker niet vanzelfsprekend. Ook omdat oppositiepartijen GroenLinks en CDA het goed deden. GroenLinks steeg van 3 naar 5 zetels en is de grootste linkse partij geworden in Breda. Het CDA hield zes zetels en is procentueel gezien de tweede partij geworden.

Lees ook VVD grote winnaar in Breda, lokale partijen compleet weggevaagd Lees meer

Compleet nieuwe verhouding

Waar VVD en D66 in de vorige periode nog gelijk op gingen met elk 8 zetels, ligt die verhouding nu compleet anders: 11 (VVD) tegen 6 (D66). De PvdA verraste door tegen de landelijke trend in gelijk te blijven ten opzichte 2014 met 4 zetels. De SP leverde net als D66 2 zetels in en zakte naar 4 zetels.

De VVD moet nu het voortouw nemen in de college-onderhandelingen. Dat zal anders gaan dan vier jaar geleden. Toen dachten VVD en D66 samen snel even een coalitie te gaan leiden. Maar achter hun rug om gingen CDA, SP, PvdA, Breda '97 en GroenLinks samen verder. Dat duurde overigens niet lang, want na ruim een jaar viel dat college en kwamen VVD en D66 alsnog aan het roer.

Oud zeer

Bij de nieuwe coalitievorming is het de vraag hoeveel oud zeer er boven de markt hangt. Met name dat het CDA vier jaar geleden VVD en D66 pootje lichtte, is bij die partijen erg slecht gevallen. De huidige CDA-lijsttrekker Bob Bergkamp speelde bij die 'coup' een nadrukkelijk rol. Die zal niet met open armen worden ontvangen.

Het huidige college zit er pas tweeënhalf jaar en oogt als een stabiele club. De kans is groot dat in elk geval de kern ervan overeind blijft. Een reële optie is dat verliezer SP plaats maakt voor winnaar GroenLinks. Die laatste partij heeft bovendien een meer links-liberale inslag dan de SP en sluit beter aan bij VVD en D66.

Het hoeft overigens niet per se een vier partijen-coalitie te worden. Er zijn diverse combi's met drie partijen mogelijk. De meerderheden worden dan wel vrij krap en juist die brede coalitie zorgde voor een stabiel bestuur afgelopen twee jaar. Ook is de VVD in een drie partijen-coalitie heel dominant en wordt het lastig een goede verhouding in het aantal wethouders te vinden.

Bastion landelijke partijen