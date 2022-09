Met water kun je op het Timmerfestival Belcrum alle kanten op: ‘Dit wordt een politeboot’

BREDA - Achter op Stek verrijzen deze dagen weer de meest fantasierijke bouwwerken. De basisschooljeugd (5 tot 12 jaar) uit de Belcrum leeft zich uit op het jaarlijkse Timmerfestival van de wijk. Het thema dit jaar is water en de jongens en meisjes moesten zich van tevoren inlezen in het onderwerp.

Na de studie was het vanaf maandag zagen en timmeren aan wat aan de jeugdige breinen ontsproot. Soms ontstaat het idee pas al bouwende, maar dat alles mag de pret niet drukken. De 120 kids stortten zich fanatiek op de arbeid. Met water kun je alle kanten op, zo bleek op Stek. Waar de ene groep een boot in elkaar timmerde, bouwde een ander team een heuse waterkrachtcentrale. Uiteraard waren er voldoende ouders present om de veiligheid in de gaten te houden, én om zelf de handen uit de mouwen te steken.

Zo staat vooraan moeder Mascha druk te timmeren aan een imposant bouwwerk. Haar kinderen hebben, met nog een half uur op de eerste dag te gaan, de aandacht een beetje verloren. Mascha snapt het. ,,Wat we hier bouwen noemen we een Waterbeest’’, legt ze uit. ,,Daar zie je de bek waarmee het beest troep uit het water vist. Aan de achterkant komt het er gerecycled uit, maar we weten nog niet precies hoe of wat’’, lacht ze.

Politieboot met iPad

Even verderop staat Sjoerd, stoere pleister onder zijn knie, als een kapitein op wat deze week een boot moet worden. ,,Een politieboot zelfs’’, klinkt het gedecideerd. Teamgenoot Stella wordt even tot rust gemaand, door haar getimmer is Sjoerd niet te verstaan. Als het rustig is: ,,Het wordt een politieboot door de spullen die we erop bouwen. Ik heb al een iPad getimmerd. De rest verzinnen we morgen er wel bij.’’

Het Timmerfestival is intussen vaste prik in de Belcrum. Gezinnen passen er hun vakantieplannen op aan, zegt een woordvoerder. Aanstaande vrijdag beoordeelt een vakjury welke groep zich het beste door het thema heeft getimmerd.