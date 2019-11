Met voetbal en zorg hobbelt Breda achteraan, maar we zijn wel de gulste gevers

COLUMNHet zijn misschien wel de twee grootste merken van Breda: NAC en Amphia. Dan is het fijn om afgelopen week te lezen dat zowel de voetbalclub als het ziekenhuis het financieel prima op orde hebben - en vooral bij NAC is dat geen vanzelfsprekendheid. Jammer is wel dat geld verdienen voor beide niet de kernactiviteit is.

‘Goed in geld, minder in zorg’, schreef collega Peter Ullenbroeck over het Amphia, dat op een schamele 25e plek (van de 26) eindigde in de ranglijst van Nederlandse topklinische ziekenhuizen.

‘NAC boekt in degradatiejaar 387.000 euro winst’, stond boven een artikel van onze clubwatcher Yadran Blanco. Ook met het eigen vermogen zit het wel goed bij de Parel van het Zuiden. Maar ondertussen staan we op de 22e plek in het betaald voetbal.

Nummer 25 en nummer 22. Daar wil je toch niet staan als belangrijk instituut uit de negende stad van het land. Maar misschien moeten we eens beginnen om dat laatste te relativeren. Breda staat in de steden-top 10 omdat eind vorige eeuw vier dorpen ingelijfd werden. Trekken we de 33.000 inwoners van Bavel, Teteringen, Ulvenhout en Prinsenbeek er van af, dan duikelen we uit de top 10 omdat Nijmegen, Haarlem en Arnhem ons voorbij gaan.

Breda is en blijft een provinciestad. Toen jaren geleden een NHTV-medewerker ietwat badinerend tegen me zei: ‘BN DeStem is geen kwaliteitskrant’, antwoordde ik: ‘Dat is correct. En jullie school is geen universiteit.’ (Aan dat laatste heeft de NHTV wat proberen te doen door de naam te veranderen in Breda University of Applied Sciences, want hogescholen heten in het buitenland ‘university’. Maar in Nederland blijft het gewoon een hbo-school van middelgrote omvang).

Amphia, NAC, BUas, BN DeStem... Breda krijgt kennelijk wat het verdient. En zoveel mis is daar niet mee. Je kunt nog steeds met een gerust hart naar het Amphia, bij NAC is het meestal keigezellig, BUas levert prima studenten af en wij maken best een aardig krantje.