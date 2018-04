Met verlopen APK en onder invloed achter het stuur: man bij Hazeldonk aangehouden

Eis 10 maanden cel: hekserij mag, brand stichten niet

10:02 BREDA - Een 39-jarige Bredase heeft in juni vorig jaar zeker één brand gesticht in het voormalige pand van de Belastingdienst aan de Gasthuisvelden in Breda. Dat heeft ze dinsdag verklaard tegenover de rechter. Ze woonde destijds in het gebouw.