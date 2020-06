Met unieke Curio-fiets peddelen tussen vestigingen: ‘Het zit er strak op’

De fietsen werden woensdagmiddag, op Wereldfietsdag, gepresenteerd aan onder andere wethouder Daan Quaars. De opleiding had een wedstrijd uitgeschreven: ontwerp in de Curio-huisstijl een fiets, waarbij duurzaamheid, vitaliteit, zorg en welzijn tot uiting komen. De ontwerpen van Gideonse en Van Dijk kwamen als winnaars uit de bus. En omdat de Curio-huisstijl nogal divers is, zijn ook deze ontwerpen uitermate verschillend.

Wrap

Gideonse koos voor de kleuren groen en blauw, met duurzaamheidssymbolen op het frame. ,,Normaal gesproken doe je bij deze opleiding echt alles van a tot z, van ontwerpen tot de wrap aanbrengen. Maar dat wrappen zelf heb ik nu door corona niet mogen doen, dat is nu gedaan door een professional. Het zit er in ieder geval strak op", klinkt het enthousiast.

Simpel

Van Dijk zocht naar fietsgerelateerde teksten op Pinterest en legde bij haar thuis een aantal favorieten voor. 'Breathe it all in, spin it all out' won het. De fiets kent nogal opvallende kleuren met het lichtblauw en paars, waarop ze koos voor een rustig lettertype.