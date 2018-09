Met 'stadiondeal' kan NAC al snel drie ton besparen

Manege De Roosberg in Bavel alsnog verkocht; Teteringse ondernemer is nieuwe eigenaar

7:00 BAVEL - Paardrijden blijft ook in de toekomst mogelijk in Bavel. Manege De Roosberg in Bavel gaat over in andere handen. Ondernemer Sepp Voesenek uit Teteringen is de nieuwe eigenaar van wat straks Ruitersportcentrum De Roosberg gaat heten.