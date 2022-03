Met slechts één zetel toch het verschil maken in de gemeenteraad: ‘Kies waarvoor je wilt strijden’

De klokken in Breda luiden iedere maandag­avond voor vrede: ‘Troost en verbinding’

BREDA - Klokslag 19.00 uur maandagavond: de klokken in de 97 meter hoge toren van de Grote Kerk in Breda luiden. Het is de aftrap van ‘Klokken voor vrede’, een landelijke actie die is opgezet door het Klokkenluidersgilde Breda, om iedere maandagavond stil te staan bij de verschrikkingen en al het leed van de oorlog in Oekraïne.

14 maart