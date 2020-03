Met René Bastiaansen is Zundert een geliefd inwoner kwijt geraakt

Taxibran­che Breda zet extra stap voor uitgeput zorgperso­neel

12:05 BREDA - Zorgpersoneel in Breda dat er even helemaal doorheen zit en eigenlijk het fut niet meer kan opbrengen om op de bus te wachten, mag een beroep doen op de lokale taxichauffeurs. ,,Want wij zijn hard getroffen door de corona-crisis, in de zorg hebben ze het pas écht zwaar’’, zegt Tim van Waes, eigenaar van taxibedrijf The Company in Breda.