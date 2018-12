Met nieuwe aanhouding van man uit Breda staat de teller na de rellen bij NAC-Willem II nu op 24

kerststal Over plafond­balk­jes klauteren voor de ster in Prinsen­beek

11:50 Ze hebben allemaal hun specialisme, maar vormen toch vooral een fijne club, benadrukken de kerststalbouwers van parochie OLV ten Hemelopening. In vier weken tijd bouwen ze elk jaar een compleet nieuwe kerststal in de kerk in Prinsenbeek, dit jaar alweer voor de 55ste keer.