Met Nieuw West-Brabant willen deze West-Brabanders de wereld duurzamer en meer lokaal maken

Rustig, duidelijk en bezeten: voormalig NAC en RBC-collega’s over Rob Penders, de best presteren­de FC Eindhoven-trai­ner

Bezeten van Bielsa-literatuur, tactisch zoals Ajax-trainer Schreuder, maar ook is hij een grapjas die niet tegen zijn verlies kan. Vier oud-collega’s, allen met een historie bij NAC of RBC, geven een inkijkje in de mens en bovenal trainer Rob Penders, die bij FC Eindhoven succesvol is met het hoogste puntengemiddelde in 113 jaar historie en vrijdagavond op bezoek komt bij NAC.

2 september