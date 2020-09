Met mannetjes van hardboard strijdt Gert tegen zwerfvuil in Breda

BREDA - Eerlijk is eerlijk. Het was niet helemaal zijn eigen idee. Maar toen Gert van der Hart in het Limburgse Thorn een soort mannetje zag staan dat aandacht vroeg voor zwerfvuil, was hij verkocht. Dat wilde hij ook in Breda.

Van der Hart baalt van zwerfvuil. Toen hij in 2002 in Breda kwam wonen in wat hem aanvankelijk overkwam als: ,,Een paradijs", viel zijn oog al snel op de troep in zijn groene omgeving.

Peuken en blikjes

Hij woont in de rustieke Dr. Batenburglaan. ,,Een prachtig stukje Breda aan de rand van het bos dat in eerste instantie heel schoon oogt.” Maar schijn bedriegt, ontdekte hij al snel na zijn verhuizing. Tussen het lommerrijke groen vond hij blikjes, papiertjes, peuken.

Het ergerde hem. ,,Vroeger stonden in bossen die bordjes. ‘Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen, de eigenaar van het bos de schillen en de dozen.’ Dat is nu, vijftig jaar later, nog steeds een groot probleem.”

Opgeruimd Breda

Van der Hart begon zijn omgeving op te ruimen. Toen hij, als organisator van natuurreizen, tijdens de corona-uitbraak noodgedwongen thuis kwam te zitten, besloot hij zijn activiteit op een hoger plan te tillen. Hij richtte Opgeruimd Breda op. Een soort netwerk van straatjutters dat als olievlek over Breda uit moet waaieren om zo wijk na wijk te ontdoen van zwerfvuil.

Maar hij deed meer. Geïnspireerd op het bordje dat in het Limburgse Thorn zijn oog had getroffen, stapte hij de bouwmarkt in, kocht hardboard en trok zich terug in zijn schuur. Hij figuurzaagde rondjes, tekende er een beteuterde smileys op, zette de gezichtjes op poten en plaatste de beeldjes, voorzien van zwerfvuil en af en toe een afkeurende tekst, op verschillende plaatsen in Breda.

Zwerfvuilmannetjes

Volledig scherm Zwerfvuilmannetje Maxi op het Stadserf © BN DeStem Idee is duidelijk: ,,Beeldtaal is sterk", zegt Van der Hart. ,,Met zo'n bordje wordt een probleem zichtbaar gemaakt, waar misschien niet iedereen zich van bewust is.” Of wil zijn. Want toen Van der Hart, met een 'Maxi', zoals hij zijn zwerfvuilmannetjes noemt, een keer demonstratief op een met peuken bezaaide plek aan de Vlaszak ging zitten, reageerde geen van de voorbijgangers.

Hij plaatste zijn 'viespeukje’ toen maar op het Stadserf. Het kloppend hart van de Bredase politiek. In de hoop daar in het oog te springen. ,,Want de politiek heeft een rol. Die streeft vooralsnog naar een zo schoon mogelijk centrum, maar spreekt zich niet uit voor een 100 procent schone stad.” Heel raar, vindt hij.

Quote Plastic soep ligt op de stoep Gert van der Hart, Opgeruimd Breda

Zwerfvuil is erg belastend voor het milieu, voor de gezondheid. Niet alleen de zichtbare troep, ook de verontreiniging die je niet ziet. Die verpulverd is, versplinterd. Op die manier via de bodem het grondwater in sijpelt. ,,Plastic soep ligt op de stoep", zegt Van der Hart.

Opgekrulde mondhoeken

Hij blijft zich dan ook inzetten voor een opgeruimde stad. Blijft zolang het nodig is, de gemeente Breda aan het jasje trekken. Poogt energiek inwoners bewust te maken dat afval niet op straat, niet in de natuur, niet in de openbare ruimte hoort. En zal ook, zolang het nodig is, op plekken met veel zwerfvuil zijn Maxi's plaatsen.

Net zolang: ,,Ja, net zolang tot ik ergens een Maxi kan neerzetten met omhoog gekrulde mondhoeken.” Als blijk van waardering dat het ergens in Breda is gelukt. En er een plek is in de stad waar geen peuk, blikje, snoeppapiertje of dotje kauwgom de omgeving vervuilt. ,,Dat zou prachtig zijn.”