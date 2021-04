Met Homestock is de Houtmarkt weer volledig bezet

Homestock zit nu nog in het voormalige postkantoor en komt op de plaats, waar Hutspot zat. Deze winkelketen ging begin dit jaar failliet. ,,Onze verhuizing is een een-tweetje met de makelaar”, zegt Wouter Boon van Homestock. Het gebouw aan de Oude Vest wordt binnenkort compleet verbouwd, dus was hij op zoek naar een andere ruimte. De makelaar wilde geen leeg pand in de Houtmarkt. ,,Zo helpen we elkaar.”

Beginstadium

Homestock, dat onder meer meubels, verlichting en accessoires verkoopt, begon in 2014 in Haarlem. Het telt nu zes filialen in Nederland, anderhalf jaar geleden kwam de keten naar Breda. ,,Dat was geen beste timing”, zegt Boon, verwijzend naar corona. ,,We zijn hier eigenlijk nog steeds in het beginstadium, maar willen graag in deze stad blijven.”

Het pand in de Houtmarkt is circa 385 m2. ,,Dat is wat aan de kleine kant voor ons. Daarom is dit een voorlopige oplossing. Als de verbouwing van het pand Oude Vest klaar is, is het de bedoeling dat we daar weer terugkeren.”

De opening in de Houtmarkt is gepland op 22 mei. ,,Dat wordt nog geen ‘grand opening’, die volgt later in het jaar”, aldus Boon.

Leegstand

Bedrijfsmakelaar Maurice Vermeulen van Business 2 Real Estate is blij dat alle winkels in de Houtmarkt weer verhuurd zijn. Hij waakt echter voor te groot optimisme. ,,Er staan in Breda diverse grote winkelruimtes op A-locaties te huur en er komen er nog meer bij, sommige panden zijn namelijk tijdelijk verhuurd. De komende jaren zullen we samen met de gemeente Breda, pandeigenaren en makelaars hard ons best moeten doen om leegstand tegen te gaan. De komst van een paar publiekstrekkers zou meer dan welkom zijn.”