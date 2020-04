Met gestrekt been, dankzij een 90-jarige fan

COLUMNDeze column is voor Willy. Het is de laatste die ik voorlopig zal schrijven, want ik ga weer eens wat anders doen binnen ons bedrijf. Nu had ik het hier nog één keer kunnen hebben over de ontwikkelingen in Breda. Maar dat is wel in zes woorden samen te vatten: Breda is goed bezig. Hou vol.

Toen ik besefte dat ik een laatste stukje ging maken, moest ik aan Willy denken. Ik durf wel te stellen dat zij mijn trouwste ‘fan’ is. Van 2008 tot 2013 schreef ik columns voor het algemene deel van de krant. Ik ging er vaak met gestrekt been in, vooral als die geblondeerde PVV-flapdrol weer eens in de nationale onderbuik aan het prikken was.

Die soms provocerende toon - ook over andere onderwerpen - werd me niet altijd in dank afgenomen. Maar het was Willy die me per mail aanspoorde vooral zo door te gaan.

Nee, Willy is geen opstandige, anarchistische puber. Zij was destijds al aardig op leeftijd. Een keurige mevrouw uit Breda-Zuid, die me regelmatig liet weten dat zij en haar vriendinnen - van wie sommigen al een eindje in de tachtig - mijn stukjes graag lazen. ‘Blijf lekker dwars, Paul’, schreef ze dan.

Quote Vol overtui­ging heb ik de politiek de mantel uitgeveegd als er hypocriete onzin verkocht Paul Verlinden

Toen ik in 2017 weer begon met een column, kreeg ik prompt een mail van haar. Ze was blij dat ik terug was en ze refereerde aan de ‘brutale’ toon die haar zo aansprak. Wie ben ik dan om een trouwe lezer te teleurstellen?

Dus vol overtuiging heb ik de politiek de mantel uitgeveegd als er hypocriete onzin verkocht werd in de raadzaal of stak ik de draak met de idiote China-reizen van het stadsbestuur. En als er dit jaar in elk geval één roetveegpiet mee doet bij de intocht in Breda, dan is mijn uithaal richting het reactionaire Sinterklaas-comité niet voor niets geweest. Die toon dus.

Deze week heb ik Willy gemaild om te vragen hoe het met haar is. Gelukkig gaat het goed. Ze mist de bridgeclub wel en het zelf boodschappen doen. Maar haar negentigste (!) verjaardag heeft ze onlangs toch enigszins kunnen vieren. Zodra het kan, ga ik bij haar op de koffie, hebben we afgesproken.