Met frituur De Fer gaat het goed, maar Ferry doet noodgedwongen stap terug

VIDEO Bredanaars gewond door ontplof­fend vuurwerk, politie zet ME in tijdens Oud en Nieuw

19:06 BREDA - De politie heeft op oudjaarsavond de Mobiele Eenheid (ME) in moeten zetten om de rust terug te laten keren in de wijk Breda-Noord. Een groep jongeren richtte verschillende vernielingen aan in de wijk en de politie werd bekogeld met zwaar vuurwerk. Ook raakten er volgens de politie meerdere buurtbewoners gewond.