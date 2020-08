Met flinke vertraging, ligt daar dan eindelijk dat heel bijzondere boek

Windvlaag

Feestelijk 400ste exemplaar

Vrijdag dus alsnog de uitgestelde uitreiking van de heruitgave aan achterkleinzoon Pieter van der Hoeven, burgemeester Vermue en aan Wil van Pinxteren, de gedeputeerde. Voor die laatste het feestelijke 400ste exemplaar. Een eerste was er niet meer. ,,Die hebben we al vergeven. We hebben de laatste maanden alle boeken namelijk afgeleverd bij wie ze hadden besteld.”

Ach, en de vertraging: ,,Laten we zeggen dat de geschiedenis zich herhaalt", merkte Wim Vorsselmans vrijdag op. Als uitgever van de heruitgave en kleinzoon van de Vorsselmans die in 1920 het origineel uitgaf, was hij nog eens in het archief gedoken. Zwart op wit stond in een contract dat het eerste boek in 1919 had moeten verschijnen. Wellicht had het met de trage druktechnieken van destijds te maken, maar ook toen verscheen het werk dus later dan beoogd.