Met een stukje kaas bomen bij Maes

BREDA - Hij had er speciaal blokjes kaas en Gelderse worst voor in huis gehaald. Bas Maes, lijsttrekker van de SP in Breda, stelde vrijdagavond zijn woning in de Bredase Haagse Beemden open voor een huiskamerbijeenkomst.

Naast Maes zelf, zaten de Bredase SP-wethouder Patrick van Lunteren en Tweede Kamerlid Michiel van Nispen klaar om in de huiselijke setting in gesprek te gaan met wie ook kwam opdagen. En dat waren er: ,,Best veel", zegt Maes. ,,Ik denk in totaal tussen de tien en vijftien mensen. Precies een aantal waarmee je met z'n allen een goed gesprek aan kunt gaan. Zijn het er meer, dan krijg je al snel nevengesprekjes."

Persoonlijker

En juist om de discussie gaat het, aldus Maes. ,,Als je op straat mensen aanspreekt is het contact meestal vluchtig. Door ze thuis uit te nodigen is het niet alleen persoonlijker, maar is er ook de tijd om dieper met elkaar over bepaalde onderwerpen van gedachten te wisselen."

Zo ging het bij Maes op de bank onder meer over de sleepwet en het referendum. Zaken die, vindt hij: ,,Bestwel onderbelicht zijn gebleven." Maar ook andere onderwerpen passeerden de revue.

Gezellig

En nee, het waren niet louter SP'ers die bij hem aanbelden. ,,Sterker, ik kende eigenlijk geen van de aanwezigen. Het was een leuke mix van jong en oud. Er was een student, maar ook een ouder echtpaar uit het centrum. Vooral linkse kiezers, denk ik, die zich voorafgaand aan de verkiezingen goed willen laten informeren."