Met een lift boven de stad zweven: Breda wil attracties plaatsen in leegstaande winkelpanden

Op afstand middelbare school kiezen? Virtuele beleving moet kinderen helpen

11 januari BREDA - Wie lopen er rond? Ruikt het er prettig? Voelt het overzichtelijk of waan je je in een doolhof? De sfeer en de beleving tijdens een open dag zijn voor kinderen vaak doorslaggevend bij hun middelbare schoolkeuze. En juist die aspecten zijn lastig te evenaren met online alternatieven, weet ook rector Caroline Klein van De Campus in Breda.