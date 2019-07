Met een kleffe handdoek in de toren van Breda

update+video Grote brand in garage van woning in Breda, een man met brandwon­den naar het ziekenhuis

18:41 BREDA - Bij een brand in een garage achter de woning aan de Oude Baan in Breda is dinsdagmiddag een 27-jarige Bredanaar gewond geraakt. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Het gebouwtje brandde uit.