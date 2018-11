Met een groep honden het bos in? Dan betalen

PollBREDA - Staatsbosbeheer in West-Brabant vindt het veel te druk in het bos: mountainbikers, nachtelijke activiteiten, uitlaatservices met groepen honden. Die laatste bedrijfjes zijn de klos: minder dieren per keer en betalen graag! ,,Ik heb al huilende baasjes aan de lijn.’’

Een béétje begrip hebben sommige hondenuitlaatservices wel voor Staatsbosbeheer. Die organisatie­­ verplicht deze dierenbedrijven per 1 januari een gebruikersovereenkomst te tekenen­­. Zonder zo’n papiertje kom je met een groep honden bepaalde natuurgebieden niet meer in.

Het is allemaal bedoeld om de rust in het bos te bewaren. Want grote groepen honden, daar hebben andere dieren in het bos last van, zeggen boswachters. Diersoorten die er wonen en dus niet – zoals de uitgelaten viervoeters – te gast zijn.

Paddenstoelen

,,Ja, ik snap heel goed dat Staatsbosbeheer reguleert’’, begint Dannielle van Aalzum van Daan & Dogs Breda. ,,Hondenuitlaatservices schieten als paddenstoelen uit de grond. Daar zitten ongeschoolde mensen bij die geen rekening­­ houden met andere bosgebruikers.”

Maar ook voor de welwillende uitlaatbedrijfjes, die goed opgeleide mensen inzetten om de honden in het bos te laten poepen en rennen, kleven nadelen aan de nieuwe verplichting. De overeenkomst gaat ze geld kosten (van 60 tot 90 eurocent per hond, per bezoek), terwijl ze tot nu toe gratis gebruikmaakten van het bos. En er komt een maximum aantal dieren dat tegelijkertijd mee mag: acht honden per keer.

Tarief

Dat steekt. Ook bij Anita Vankan van Dogz2Play in Prinsenbeek, die meteen op praktische bezwaren stuit: ,,Ik loop op twee dagen twee wandelingen met vijftien honden per keer. Als ik met acht honden drie keer per dag loop, moet ik er van zes afscheid nemen.’’

Haar collega Van Aalzum: ,,Ik heb al huilende klanten aan de telefoon­­ gehad. Baasjes van honden die nu drie tot vijf keer per week meelopen. Als ik mijn tarief verhoog – waartoe ik me straks misschien toch genoodzaakt zie – dan kunnen zij dat simpelweg niet meer betalen.”

Staatsbosbeheer tracht de pijn nog iets te verzachten door te grote groepen honden niet meteen weg te sturen, legt boswachter Marcel Douma uit. ,,De uitlaatservices krijgen een jaar tijd om het aantal honden af te bouwen naar acht per keer.’’

Ulvenhoutse Voorbos

En de ‘vergunningsplicht’ geldt niet meteen overal. Voorlopig zijn zeven West-Brabantse losloopgebieden aanwegezen, waaronder het Moretusbos bij Putte, het Liesbos bij Breda, en bosgebieden bij Standdaarbuiten, Dorst en Chaam. In de losloopgebieden van het Bredase Mastbos en het Ulvenhoutse Voorbos mogen hondenuitlaatservices straks niet meer komen.

Boswachter: andere dieren raken in paniek Zo’n beetje heel West-Brabant komt graag in het bos, maar Marcel Douma staat daar niet meteen bij te juichen. Sterker nog, de boswachter van Staatsbosbeheer vindt dat het de spuigaten uit loopt met de drukte. Hij somt op: ,,Nachtelijke tochten en droppings die worden georganiseerd. Mountainbikers die met grote lampen rondrijden. Trailrunners die dwars door de bossen rennen. Honden­uitlaat­services.’’ Volgens Douma levert al die drukte enorm veel verstoring op voor de aanwezige fauna. ,,Dat is echt ongelooflijk. Kijk, dieren in de bossen zijn in principe heel flexibel. Die wennen wel aan het publiek dat op de paden loopt. Maar ga je daarvanaf, dan breekt meteen blinde paniek uit bij die beesten. Dat willen we voorkomen.’’ ‘Geen negatieve effecten’ In de bossen van Staatsbosbeheer kan een hoop, vindt Douma. ,,Maar het mag geen negatieve effecten op onze gebieden hebben. Voor een hoop dingen die je in het bos wilt doen, is toestemming nodig van de grondeigenaar. Van ons dus. Dat is nu al zo. Maar we hebben het nooit op borden bij de bosingangen vermeld. Dat gaan we nu dus wel doen. En de controle op wat er gebeurt, wordt strenger.” Dat uit zich niet alleen in bordjes langs de paden, maar ook in een soort vergunningsplicht voor hondenuitlaatbedrijven. Die moeten straks een gebruikersovereenkomst met de natuurbeheerder afsluiten. Zo denkt die de drukte beter te kunnen spreiden. Betalen Om de overeenkomst voor een bepaald gebied te krijgen, moeten de hondenuitlaatservices ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en een erkende opleiding hebben gevolgd. Daarnaast mag de groep uit maximaal acht honden bestaan. ,,Ja, ze betalen ervoor’’, zegt Douma. ,,Maar daarvoor krijgen ze het recht terug op afgesproken dagdelen honden uit te laten.” Voorwaarden De druk op de bossen moet omlaag, benadrukt hij nogmaals. ,,De noodzaak om te reguleren is er. Je krijgt straks in onze bossen een evenwichtigere verdeling van hondenuitlaatservices die aan alle voorwaarden voldoen. We willen dat de gebruikers van de bossen – of het nu om wandelaars, mensen met kinderen, fietsers of hondeneigenaren gaat – elkaar niet in de weg zitten. Ik kom mensen tegen die al jaren in de buurt van het bos wonen, maar tegen me zeggen dat ze op sommige dagen het bos niet meer ingaan. Veel te druk, vinden ze. Met al die hondenuitlaatgroepen dus , maar ook ruiters en mountainbikers.”

Zeeuwse sportclubs hoeven tóch niet te lappen

Rumoer eerder deze maand in Zeeland: Staatsbosbeheer wilde daar sportverenigingen laten betalen voor het gebruik van natuurgebieden. Het zou met name gaan om evenementen, zoals fiets- of loopwedstrijden in het groen.

Dat schoot veel clubs in het verkeerde keelgat. Zo maak je bewegen in de buitenlucht niet bepaald aantrekkelijker, klaagde bijvoorbeeld de provinciale atletiekorganisatie.